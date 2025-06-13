Özge Özpirinçci'den deniz kenarında koyu sohbet
Özge Özpirinçci, Bodrum tatilinde yakın arkadaşı Tanem Sivar ile bir araya geldi. İkili, Bodrum Ortakent sahilinde deniz kenarında sohbet ederken objektiflere yansıdı
Giriş: 13.06.2025 - 23:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:48
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Bodrum'da tatil yapıyor.
Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Tanem Sivar ile Ortakent'te görüntülendi.
Deniz kenarında oturup sohbet eden ikili, objektiflere samimi anlar yansıttı.
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