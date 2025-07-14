Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Serkan Keskin ve Meriç Aral tatilde buluştu

Oyuncu çift; Özge Özpirinççi ile Burak Yamantürk, kızları Mercan ile birlikte tatile çıktı.

REKLAM advertisement1

Tatile, geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenen Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti de eşlik etti.

Özge Özpirinççi, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

REKLAM

Yayımlanan fotoğraflarda dikkat çeken detaylardan biri ise ilk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Meriç Aral’ın belirginleşen karnı oldu.

Özge Özpirinççi, tatil anlarını; "Ritüeller oluşurken, farkında olmadan yaratılan anılar... İyi ki varlar." notuyla paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram