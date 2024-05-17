Özge Özpirinçci: Bir çocuk için en önemli şey birbirini seven anne baba

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çifti, katıldıkları bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

Mercan adında bir kızı bulunan ve annelik hakkında konuşan Özge Özpirinçci; "Anne olmak zor. Oyunculuk daha kolay. Bazen kızım da benimle sete geliyor. Zorluk dediğim de şu yani; hayatında bazı öncelikler değişiyor. Arkadaşlarınla akşam çıkacaksın ama kızınla beraber yemek yiyorsun. Bu durum çok daha güzel gelebiliyor. Arada arkadaşlarıma da vakit ayırıyorum ama kızımla geçirdiğim vakitten çok keyif alıyorum" dedi.