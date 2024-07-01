Özge Özpirinçci ailesiyle tatilde
Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan ile Bodrum'da tatil yapıyor
Giriş: 01.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:06
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda rol alan Özge Özpirinçci, ailesiyle tatile çıktı.
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Ünlü oyuncu, eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan ile Bodrum'da tatil yapıyor.
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Ortakent’teki bir plajda görüntülenen Özge Özpirinçci, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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O esnada Burak Yamantürk ise kızı Mercan ile ilgilendi.
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