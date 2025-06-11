Özge Özder ve Sinan Güleryüz, ailece tatilin tadını çıkarttı
Oyuncu Özge Özder ve Sinan Güleryüz, kızları Luna ile birlikte Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor
Giriş: 11.06.2025 - 23:56 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:02
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Sinan Güleryüz ve Özge Özder, 2021’de dünyaya gelen kızları Luna ile birlikte Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor.
Gün boyu deniz ve güneşin keyfini süren çiftten Özge Özder şezlongda oturup bir süre telefonuyla oynadı.
Çift, deniz kenarında arkadaşlarıyla beraber pasta ve kek eşliğinde keyifli anlar yaşamayı da ihmal etmedi.
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