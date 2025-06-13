Özge Özder: Ekranda sit-com'u özledim

Özge Özder, katıldığı bir etkinlikte ailesi ve işi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Bir hafta önce kendimizi Bodrum'a attık" diyen Özder, "Eşimin orada sahneleri başladı. Dijitale yeni işe başlıyorum, onu çekmek için ara sıra İstanbul'a geleceğim. Yazın eşim sahne alıyor, ben kızımla Bodrum'dayım" ifadelerini kullandı.

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"NEŞELİ İŞLERİ ÖZLEDİK"

Kadrosunda yer alacağı proje hakkında konuşan Özder, "Bence komedi, neşeli işleri artık özledik. Rol de güzel. Set dünyasının arka planını bir mafya hikâyesiyle beraber anlatıyor" dedi.

Özge Özder, gazetecilerin "Sizin izlediğiniz en son komedi projesi hangisiydi?" sorusuna, "Aslında eskileri döndürüp döndürüp izliyorum. 'Aile Arasında' mesela... Neşem yerine gelsin kült işleri izliyorum" yanıtını verdi.

"ESKİDEN KOMEDİ DİZİSİ DAHA FAZLAYDI"

Ayrıca komedi projelerin az olmasıyla ilgili konuya da değinen oyuncu, "Eskiden komedi dizisi daha fazlaydı. Ekranda sit-com'u özledim. 'Dünyanın sert bir yerden geçtiği zamanlama da en çok lazımken neden olmuyor?' diye konuştuğumuzda sürelerin uzun olması galiba insanların yazma zevkini elinden alıyor. O kadar dakika boyunca kaç şaka yapabilirsiniz? Fena komedi oyuncusu değilimdir, özlüyorum. Biraz yüzümüz gülsün" dedi.