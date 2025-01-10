Özge Özacar, 'Kızılcık Şerbeti'ne veda etti
SHOW TV'de yayınlanan reyting rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, diziye veda etti
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SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, diziden ayrıldı.
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Özge Özacar, sosyal medya hesabında setten fotoğraflar paylaşarak 'Kızılcık Şerbeti'ne veda ettiğini duyurdu.
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Özge Özacar, bulunduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki. 'Görkem’i canlandırmak, hikâyesini anlatmak benim için büyük bir mutluluktu. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum ustalarım, hocalarım ve kıymetli oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasında emek veren yol arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum. Değerli seyircilerimize de her şey için teşekkür ederim"
Fotoğraflar: Instagram
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