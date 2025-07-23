Özge Gürel, Florida'da

Oyuncu çift; Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, tatil sezonunu yurt dışında açan ünlüler arasında yer aldı.

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2022'de Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünya evine giren çiftin tatil rotası bu kez Florida'nın Keywest şehri oldu.

Özge Gürel, tatilde geçirdiği keyifli anları 6.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı. Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Özge Gürel, fotoğraflarına; "Sadece Temmuz" notunu düştü.

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Serkan Çayoğlu ise eşinin bu paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve fotoğrafların altına; "Seninle hep temmuz" şeklinde romantik bir yorum yaptı.

Fotoğraflar: Instagram