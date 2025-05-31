Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Seninle her gün büyük şans

Oyuncu Serkan Çayoğlu 38 yaşına girdi. 2022'de nikâh masasına oturduğu eşi ve meslektaşı Özge Gürel, Serkan Çayoğlu'nun doğum günü vesilesiyle romantik bir paylaşım yaptı.

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Özge Gürel, sosyal medya hesabından eşiyle çekilmiş fotoğrafları; "İyi ki doğdun sevgilim, çok yerinde bir karardı. Seninle her gün büyük şans, seni çok seviyorum" notuyla yayımladı.

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Serkan Çayoğlu, eşinin bu romantik paylaşımına kayıtsız kalmayarak; "Sen iyi ki doğdun pamuk parçası" şeklinde karşılık verdi.

Fotoğraflar: Instagram