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        Haberler Magazin Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Seninle her gün büyük şans - Magazin haberleri

        Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na: Seninle her gün büyük şans

        Serkan Çayoğlu, yeni yaşını eşi Özge Gürel'in romantik sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Gürel'in; "Seninle her gün büyük şans" sözlerine Çayoğlu'ndan; "Sen, iyi ki doğdun pamuk parçası" yanıtı geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 22:40 Güncelleme: 31.05.2025 - 22:40
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        "Seninle her gün büyük şans"
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        Oyuncu Serkan Çayoğlu 38 yaşına girdi. 2022'de nikâh masasına oturduğu eşi ve meslektaşı Özge Gürel, Serkan Çayoğlu'nun doğum günü vesilesiyle romantik bir paylaşım yaptı.

        Özge Gürel, sosyal medya hesabından eşiyle çekilmiş fotoğrafları; "İyi ki doğdun sevgilim, çok yerinde bir karardı. Seninle her gün büyük şans, seni çok seviyorum" notuyla yayımladı.

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        Serkan Çayoğlu, eşinin bu romantik paylaşımına kayıtsız kalmayarak; "Sen iyi ki doğdun pamuk parçası" şeklinde karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Özge Gürel
        #Serkan Çayoğlu

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