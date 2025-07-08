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        Haberler Gündem Politika Özel ve Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı | Son dakika haberleri

        Özel ve Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 18:40 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:40
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        Özel ve Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı
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        Eski CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan, Ankara'da hayatını kaybetti. Günsel Tan için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Namık Tan, töreninde taziyeleri kabul etti. Günsel Tan'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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