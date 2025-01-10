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        Haberler Gündem 3. Sayfa Özel poligonda kan donduran olay! | Son dakika haberleri

        Özel poligonda kan donduran olay!

        Antalya'da, atış yapmak için özel bir poligona gelen genç, eline aldığı silahı bir anda başına dayayıp intihara kalkıştı. Arka arkaya 4 el ateş eden gencin ağır yaralandığı olayda, kurşunlara rağmen durdurmaya çalışan görevli eğitmen de yüz kısmından yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:53
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        Özel poligonda kan donduran olay!
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        Antalya'da olay, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir poligonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, poligona müşteri olarak gelen Mahmut K.Y. (24) poligonda görevli emekli polis memuru ve eğitmen Ahmet P. (51) ile birlikte kulvara geçti.

        EĞİTMEN ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

        İHA'daki habere göre Ahmet P. tarafından kulvarda silah hakkında bilgilendirilen ve nasıl ateş etmesi gösterilen Mahmut K.Y. tabancayı eline aldıktan sonra bir anda silahı başına götürdü. Eğitmen Ahmet P. hızlı refleksi ile başına ateş etmeye başlayan genci engellemeye çalıştı.

        EĞİTMEN DE YÜZÜNDEN YARALANDI

        Mahmut K.Y. ile ona engel olmaya çalışan eğitmen Ahmet P. arasında kısa süreli arbede yaşandı. Peş peşe ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri Mahmut K.Y.'nin başına isabet ederken yakın mesafeden gencin elindeki silaha müdahale etmeye çalışan Ahmet P. de yüz kısmından yaralandı.

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        GENÇ AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI

        Mahmut K.Y. ağır yaralanırken bir kurşun ise Ahmet P.'nin elmacık kemiğine isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken ağır yaralanan Mahmut K.Y. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Poligonda görevli eğitmen Ahmet P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde daha önce atış poligonuna birkaç kez geldiği öğrenilen Mahmut K.Y.'nin Ahmet P. ile birlikte atış kulvarına geçtiği, kısa süreli bilgilendirmenin ardından eline aldığı tabanca ile bir anda başına ateş etmeye başladığı ve o sırada Ahmet P.'nin genci engelleme çabaları yer aldı.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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