Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, özel okulların anaokullarının da tıpkı kreşler gibi 1 Haziranda açılacağını söyledi.

Her özel okulun anaokulları açılmamakla birlikte özellikle talebin fazla olduğu okullarda, veli ve okul ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. İsteyen özel okullar yaz boyu açık kalabilecek. Özel okullar velilere konu hakkında bilgilendirmede bulunacak.