Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilen destek tutarları artırıldı

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Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarlarında artışa gidildi.

Buna göre, söz konusu destek tutarları şöyle: "Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 12 bin 86 lira, bilişim teknolojilerinde 11 bin 440 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 15 bin 298 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 18 bin 335 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 17 bin 801 lira, gemi yapımında 18 bin 335 lira, gıda teknolojisinde 15 bin 962 lira, kimya teknolojisinde 17 bin 514 lira, laboratuvar hizmetlerinde 12 bin 86 lira, makine teknolojisinde 16 bin 669 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 17 bin 940 lira, matbaa teknolojisinde 15 bin 577 lira, metal teknolojisinde 17 bin 514 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 15 bin 835 lira, moda tasarım teknolojilerinde 13 bin 226 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 19 bin 167 lira, plastik teknolojisinde 17 bin 618 lira, tasarım teknolojilerinde 12 bin 86 lira, tekstil teknolojisinde 16 bin 688 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 15 bin 577 lira, uçak bakımda 15 bin 298 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 19 bin 167 lira."

Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle: "Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 11 bin 63 lira, denizcilikte 12 bin 72 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 12 bin 683 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 12 bin 72 lira, gemi yapımında 12 bin 72 lira, gıda teknolojisinde 11 bin 322 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 10 bin 54 lira, inşaat teknolojisinde 11 bin 63 lira, kimya teknolojisinde 11 bin 866 lira, makine teknolojisinde 12 bin 683 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 12 bin 113 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 13 bin 62 lira, radyo-televizyonda 11 bin 213 lira, tarımda 13 bin 62 lira, tasarım teknolojilerinde 8 bin 582 lira, uçak bakım alanında 11 bin 63 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 13 bin 474 lira."

Tebliğ, Şubat 2023 ve Haziran 2023 taksit ödemeleri için geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.