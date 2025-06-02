Özel kuvvetler nasıl olunur? Özel kuvvetler olma şartları nelerdir?

Bölgede düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi, kritik hedeflerin ele geçirilmesi veya yok edilmesi, yerel destek sağlanması ve barış ortamının tesis edilmesi gibi amaçlarla çalışır. Ayrıca doğal afetlerde arama-kurtarma faaliyetlerinde, uluslararası barış gücü operasyonlarında ve özel görevlerde de yer alabilirler. Özel Kuvvetler, ülkenin milli güvenliği için adeta gizli kahramanlar gibi çalışır, gerektiğinde hayatlarını riske atarak kritik operasyonları başarıyla tamamlarlar. Peki, tüm detaylarıyla özel kuvvetler ne iş yapar?

ÖZEL KUVVETLER NASIL OLUNUR?

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Özel Kuvvetler personeli olmak, hem fiziksel hem de zihinsel olarak son derece zorlu ve disiplinli bir süreçten geçmeyi gerektirir. Türkiye’de bu birliğe katılmak isteyen bireylerin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde subay, astsubay veya uzman erbaş olarak görev yapıyor olmaları gerekir. Adayların Özel Kuvvetler Komutanlığı’na alınabilmesi için gönüllü olmaları şarttır; zorunlu bir atama yapılmaz. Başvuru kabul edildikten sonra adaylar, fiziksel yeterlilik testleri, psikoteknik değerlendirmeler ve dayanıklılık sınavlarına tabi tutulurlar.

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Bu aşamaları başarıyla geçenler, “Komando İhtisas Kursu” olarak bilinen ve 72 hafta süren yoğun eğitim programına alınır. Bu eğitim sürecinde hava indirme, paraşütle atlama, yakın dövüş, hayatta kalma, sabotaj, keşif, hedef tespiti, gece operasyonları, arazi şartlarında uzun süreli intikal gibi birçok konuda ileri seviye taktik bilgiler edinilir. Aynı zamanda zorlu doğa koşullarında, açlık ve uykusuzluk altında verilen kararların doğruluğu da test edilir. Eğitim süresince adaylar hem fiziksel sınırlarını zorlar hem de psikolojik dayanıklılıklarını kanıtlarlar.

ÖZEL KUVVETLER OLMA ŞARTLARI NELERDİR? Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) bünyesinde "Bordo Bereli" olarak bilinen seçkin birimde görev almak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en zorlu ve prestijli görevlerinden biridir. Bu birime katılmak, sadece üstün fiziksel ve zihinsel yeterlilik değil, çok kapsamlı bir eğitim sürecini ve özel bir seçimi gerektirir. TSK Personeli Olmak ve Gönüllülük Esası Özel Kuvvetler Komutanlığı, büyük ölçüde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki mevcut personelden (subay, astsubay, uzman çavuş) gönüllülük esasına göre seçim yapar. Yani, doğrudan dışarıdan "bordo bereli" olarak girilen ayrı bir alım süreci yerine, TSK'nın diğer birimlerinde görev yapan ve belirli niteliklere sahip olan personel bu birime geçiş yapma şansına sahiptir. REKLAM Rütbe: Subay, astsubay veya uzman erbaş rütbelerinden birine sahip olmak.

Gönüllülük: Özel Kuvvetler'e katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanır.

Sicil ve Disiplin: TSK içinde sicilinin yüksek ve disiplinli bir geçmişe sahip olmak önemlidir. Dış Kaynaktan Alım (Nadiren ve Belirli Şartlarla) Tarihsel olarak daha az görülmekle birlikte, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyduğunda, belirli dönemlerde dış kaynaktan (yani sivil vatandaşlardan) da doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesine personel alımı yapabilir. Bu tür alımlar, subay ve astsubay rütbelerinde gerçekleşir ve çok özel şartlar aranır. Dış Kaynak Subay/Astsubay (Özel Kuvvetler İçin) Alımında Aranan Genel Şartlar:

Eğitim: Subaylık için: En az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların (mühendislik, fen bilimleri, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri gibi belirli bölümler) lisans programlarından mezun olmak.

Astsubaylık için: En az iki yıl süreli meslek yüksekokullarından mezun olmak.

KPSS Puanı: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) veya ÖSYM tarafından yapılan KPSS'den (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93) belirli bir taban puanı almış olmak (50 ve üzeri).

Yaş Sınırı: Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans mezunları için 27 yaşından büyük olmamak ve lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak. Bu yaş sınırları, her alım döneminde ilan edilen kılavuza göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık Durumu: Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde Özel Kuvvetler kursu görecekler için aranan sağlık şartlarına sahip olmak. Özellikle "Komando Olur, Paraşütle Atlar" kaydını içeren sağlık raporunu alabilmek. Görme, işitme, kalp, psikolojik ve fiziki tüm sistemlerin kusursuz olması beklenir. Gözlük kullananlar bu birimlere kabul edilmez.

Fiziki Yeterlilik Testleri (FYT): Çok yüksek fiziksel dayanıklılık ve kondisyon gerektiren testleri başarıyla geçmek. Koşu (uzun mesafe, örn: 5000 metre koşusu 25 dakikada), mekik (2 dakikada 60+ tekrar), şınav (2 dakikada 45+ tekrar), barfiks (8+ tekrar), uzun atlama, yüksek atlama gibi branşlar. Adayların bu testlerdeki başarıları belirlenen standartların çok üzerinde olmalıdır. Mülakat: Komisyon tarafından yapılan kapsamlı mülakatlarda başarılı olmak. Bu mülakatlarda adayın zihinsel kapasitesi, problem çözme yeteneği, stres yönetimi, liderlik vasıfları, milli ve manevi değerlere bağlılığı, iletişim becerileri ve mesleğe yatkınlığı değerlendirilir.

Adli Sicil Kaydı ve Güvenlik Soruşturması: Adli sicil kaydının temiz olması ve yapılacak detaylı güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şarttır. Terör örgütleriyle hiçbir bağlantısı bulunmamak esastır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak). TSK bünyesinde daha önce subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er, sivil memur veya işçi olarak istihdam edilmemiş olmak.

Boy-Kilo Oranı: Belirli boy ve kilo oranlarına uygun olmak (boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında belli bir orantı, örn: ±10 kg). Özel Kuvvetler Eğitimi (Bordo Bereli Eğitimi) Yukarıdaki seçim aşamalarını başarıyla geçen adaylar, halk arasında "Bordo Bereli Eğitimi" olarak bilinen çok zorlu ve uzun süreli bir eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitim yaklaşık 3-3.5 yıl sürebilir. Fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarmayı hedefler. Özel Harekat ve İhtisas Kursları: Muharebe Temel Eğitimi, Göğüs Göğüse Muharebe

Uzak Mesafeli Keşif Devriye, Sızma

Hayatı İdame, Kaçma-Kurtulma

Tahrip, Paraşüt, Kurbağa Adam

Gayrinizami Harp, Psikolojik Harekat

İleri Silah Kullanımı, Hedef Atrifi, Ateş Tanzimi

Tıbbi ve Cerrahi Müdahale Teknikleri

Mühimmat İmha, İstihbarat Uzmanlığı, Muhabere Kursları

Yurt dışı eğitimler ve ihtisas alanına göre değişen özel kurslar. Eğitimin her aşamasında adayların psikolojik dayanıklılıkları, stres yönetimi ve soğukkanlılıkları sürekli test edilir. Bordo Bereli olmak, üstün bir yetenek, fedakarlık ve vatan sevgisi gerektiren bir yaşam biçimidir. Bu birimde görev yapan personelin, dünyanın en zorlu koşullarında görev yapabilecek nitelikte olması beklenir.