Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında kendisi hakkında konuştuğunu belirten Özel, "Ne diyor, 'Biz bunları defalarca yendik'. Defalarca yendin de yenilmez değilsin. Son seçimde bana yenildin. 4 seçimdir İmamoğlu'na yenildin. Türkiye'de bir yenilmez varsa o da Ekrem İmamoğlu. Genel Başkan olarak ben yenilmezim ama benim avantajım 2 yıllık genel başkanım, bir seçime girdim, onu da kazandım." diye konuştu.

"ERDOĞAN SEÇİMDEN, MİLLETTEN KAÇMAKTADIR"

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Özel, seçim sandığı gelene kadar burada olacaklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Erdoğan seçimden, milletten kaçmaktadır. 2 Kasım, seçildiğinin 2,5'uncu yılıdır. 5 yıllığına seçildi, tam yarıda. 'Süreyi sonuna kadar kullanacağım.' diyor. Kullanırsan bir daha aday olamıyorsun. Bak ne güzel teklif, tam 2,5'uncu yılda gel; 2,5 senden, 2,5 benden. Seçilirsen yap 5 yıl daha Sayın Erdoğan. Yarısı senden yarısı benden, kampanyaya bak, kaçırma bu fırsatı. 2 Kasım günü gel kozlarımızı paylaşalım. Cesaretin varsa hodri meydan, sandığı koyalım. Benim adayım burada hazır. Sandığı getirene kadar seni Türkiye'de tüm seçmenlere, dünyanın da demokratlarına şikayet edeceğim."

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı "Cumhuriyeti, hukuk önünde hesap veren hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorsanız, millet buna müsaade etmez." açıklamasını hatırlatması üzerine Özel, "Can Atalay seçilmiş milletvekilidir ve Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturumda TBMM tarafından yemine davet edilmiştir. Bu kararı tanımayan bir mahkeme yüzünden cezaevinden salınmamıştır. Şimdi diyor ki 'Özgür Özel erken seçim yapacak, cezaevindeki arkadaşlarını milletvekili yapıp oradan çıkaracak.' Çıkılabiliyor olsa Can Atalay çıkar. Biz erken seçimi yapıp kazanınca zaten cezaevindeki masumların hepsi kendiliğinden dışarıya çıkacak." dedi. "CHP OLSA OLSA FARAŞ PARTİSİ OLUR" Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "100 yıllık Halk Partisi, olmuş haraç partisi." değerlendirmesine ilişkin de "CHP olsa olsa faraş partisi olur. Böyle bütün Türkiye'deki pisliklerinizi alıp çöpe dökeceğiz inşallah ilk seçimde." diye konuştu. Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yolsuzluk iddialarına ilişkin davaların TRT'de yayınlanmasıyla ilgili açıklamasını hatırlatması üzerine Özel, "Hayırlı olacak inşallah. Fikri takip, haklılığın, meydanların gücü ve bu konuda doğru bir talebin ısrarlanması ve tekrarın gücüyle bugün Türkiye çok iyi bir noktaya geldi." dedi.

Özel, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki açıklamalarına teşekkür ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Biz diyoruz ki iftiraya uğruyoruz ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Ama TRT ve bütün yandaş kanallar iftiraları veriyor, yanıtları vermiyor. Biz arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz, siz de savcılarınıza güveniyorsanız, gelin bunları başta TRT, tabii ki TRT'nin bir kanalından tamamını... Çünkü nasıl yapıyor TRT, grup konuşmamızın ilk 6 dakikasını veriyor. TRT verecekse tamamını verecek, iddialar da yanıtları da duyulacak. Ayrıca bir frekans sisteminden isteyen herkesin yayın yapmasının sağlanması son derece doğru bir iştir. Sayın Bahçeli hakkaniyetli bir tutumla buna destek verdi. Sayın Bahçeli bunu söyleyene kadar duymayanlar, görmeyenler, üç maymunu oynayanlar, bugün AK Parti grubu sıralarında ve kürsüsünde bunun doğru olduğunu ve destek vereceklerini söylediler. Bu gelinen noktadan çok mutluyum." REKLAM Özel, Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin soruya, "Çalık'ın hastanede yazılan raporu da çok kritik. Yakınlarını üzmemek için bazı detayları paylaşmıyoruz ama yapılan tahliller hastalığın nüks aşamasında olabileceğini söylüyor. Cezaevi şartlarının bunu tetikleyebileceğini söylüyorlar. Adli Tıp Kurumundan ricamız, ellerini çabuk tutsunlar. Özellikle bu hastalıkların tekrar riski olduğunda tedaviye başlamak için geçirilen her gün altın kıymetindedir. Hastanenin raporu, prosedürler belli. Adli Tıp'ın hızla gerekli kararı vermesini, Sayın Adalet Bakanı'nın da bugün hatırlattığı mevzuatın işleyerek hızla sağlığına kavuşacağı ortama kavuşmasını ümit ediyoruz." yanıtını verdi.

"BIRAKILAN ŞEY SİLAHSA DOĞRUDUR" Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yayınladığı videoyla ilgili soruyu da Özel, şöyle yanıtladı: "Videoyu görmedim ancak bir silah bırakma töreni yapılıyorsa, bırakılan şey silahsa doğrudur. Silahların ele alınmasını yanlış, bırakılmasını doğru bulurum. Sonuçta nasıl yönetilecek, ne olacak, işin o kısımlarında daha bir belirginlik yok. Terör örgütü silah bırakıyorsa bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz. Terörsüz ve demokratik Türkiye'nin hepimizin ortak hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. AB'nin tam üyesi, tüm dünyaya entegre olmuş, gençlerin vizesiz dolaşım haklarına sahip olduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetlerin arasında yerimizi almamız, onları aşmamız lazım. Onun için terör sorunundan kurtulmamız gerekiyor. Terörsüz Türkiye, demokratik Türkiye ikinci 25 yılda dünyayı yakalayacak ve geçecek. Bu son fırsatı kaçırmamak için bu meseleyi son derece önemsiyorum. Üzerimize düşeni de fazlasıyla yapıyoruz." REKLAM *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.