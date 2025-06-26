Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman? 115.dönem ÖGG sınav tarihi ve saati
115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), Haziran ayında düzenlenecek. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen bireylerin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, özel güvenlik sertifikası alabilmek için zorunludur ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. Peki Özel Güvenlik ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 115. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlikçi olmak isteyen adaylara ÖGG sınavında 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Peki Özel Güvenlik ÖGG 115.dönem sınavı ne zaman, saat kaçta?
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ÖGG SINAVI NE ZAMAN?
"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2025" takvimine göre, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
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ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?
Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.
Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.
Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.
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