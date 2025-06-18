Özel: Ceketi çıkarmam

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP, miting düzenlemeye devam ediyor. Şişli, Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa mitinglerinin ardından CHP'nin bu kez adresi Avcılar oldu.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmaları geçen hafta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle ertelenmişti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde gerçekleştirdiği konuşmada "Bu meydanda heyecan var, cesaret var, haklılık var. Bu meydanda ahlaki üstünlük var, psikolojik üstünlük var, çoğunluk enerjisi var çünkü haklıyız" dedi. Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde 33 yaşındaki Utku Caner Çaykara'nın Avcılar Belediye Başkanı seçildiğini belirterek, Çaykara'nın otobüs üstünde bulunan eşi, annesi, babası ve kardeşini mitinge katılanlara tanıttı.

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"CEKETİ ÇIKARMAM"

Özel, kendisine "ceketini çıkar" diye seslenen yurttaşlara, "Ceketi çıkarmam, ceketi çıkarıp, kolları sıvayacağı dışarı çıkaracağız, o gelecek yapacak onu" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Ceketi çıkarmam. Ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı dışarı çıkaracağız. Sen Anayasa'ya aykırı olarak İstanbul'a atadığın Başsavcı'yı tanıdığın güne de atadığın güne de bin pişmansın. Ben ne Ekrem Başkanı ne de diğer 11 belediye başkanımızı atadığım güne pişmanım, sonuna kadar kefilim. Buradan AK Gençliğe sesleniyorum. Partiniz girdi seçimlere 1'inci parti çıktı. Biz seçilmedik hatayı kendimizde aradık, çalıştık, uğraştık, en sonunda büyük başarıyı yaşadık. "23 YILDIR İLK KEZ BİR SEÇİMİ KAYBETTİ" 23 yıldır ilk kez bir seçimi kaybetti. Bizim 47 yıldır gösterdiğimiz saygıyı 47 ay gösterecekti. 47 gün sabretmediler. Bizim maç yaptığımız topu almış saraya götürüyor. AK Gençliğe sesleniyorum, 'Topu ver, biz gidip CHP ile maç yapacağız' deyin. Belki bir yada iki seçimi kaybedersiniz. Ama kazanınca oynayan kaybedince kaçanlar olarak tarihe geçmezsiniz. Bütün gençlere söylüyorum, birinin demokratlığına seçimi kazanınca ne yaptığına bakarak karar veremezsiniz. Korkaklarla değil, cesurlar ve haklılarla mücadele edelim.

REKLAM En gencimizi aldılar, göz bebeğimizi aldılar. Haksız ithamlarla tutuyorlar. Suçlamaları söyleyelim. TBMM'de, Yargıtay'da THY'de dünya kadar şehir hastanesinde, AKP'li belediyelerde iş yapan birisi. Bunların hiçbirine bakmıyorlar. Suç örgütünün başı diye operasyon başlattılar. Güya, bu Aziz İhsan Aktaş seçimden önce CHP Avcılar ilçe başkanlığına seçim arabası yollamış. 1,5 ay araba kullanılmış. O dışarıda, arabayı verdim dediği kişilerle Utku'nun 'Merhaba'sı yok. Ama Utku içeride. Utku'nun suçu neymiş? Avcılar'da rekor kırıp hizmet etmekmiş. Mal varlığını aklama suçuna Utku duymuş ama inanamamış. Ne evi var, ne arabası var. Olmayan malı aklamadan tutuklu tutuyorlar. Eğer Utku bu meseleden 1 günlük tutuklu kalacaksa AKP'liler müebbet yatarlar. 2019 yılında İBB'yi aldık. Araçları saydık 859 araç kayıp. 42'si AKP'nin seçim çalışmalarından, TÜGVA'dan çıktı. Araçlardan 1 tanesi de Akın Gürlek'ten çıktı. Bugün açıklama yapıyor, 'Belediyeler adliyeye araç verir' elbette servis aracı verilir. Sen o dönem muadilin hakimler Renaut'a binerken İBB'den en lüks aracı altına çekeceksin, sonra Utku Caner'in haberi olmadan anons yapan araba için tutuklama yapacaksın.

"EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE SAHİP ÇIKALIM" Ocak ayında 22 bin liralık asgari ücrete itiraz etmiştik. TÜİK'e bile göre, 5 ayda 3 bin 300 lira eridi. Emekli maaşı 12 bin 300 liraya düştü. Erdoğan'ın en çok kızdığı altın hesabını bırakırsam emekliyi senin insafına bırakmış olurum. Tüm AKP'li MHP'li emekliye sesleniyorum. Ben bırakayım siz gidin yapın. 23 sene önce en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 2 çeyrek alınıyor. Bedelini sen ödüyorsun emekli amcam. Asgari ücretli 7 çeyrek alabiliyordu, şimdi 3 çeyrek alabiliyor. Bunları söylerken dün mazot hesabı yaptık. Bir litre mazot, 50 lirayı geçti. Asgari ücreti Tayyip Bey mazota çevirmiş. 445 litre alınıyormuş. Yunanistan'da 678 litre, Almanya'da asgari ücret bin 370 litre mazot alıyor. Ne konuşuyorsun?! REKLAM Emeklimize sahip çıkmak için bir ses yükseltelim. Tayyip Bey yılda 4 kez zam yapacağım diyordu, geçen yıl 1 tane zam bile yapmadı. Asgari ücretliye ve emekliye sahip çıkmaya var mısınız? Ona ara zammı söyletene kadar mücadele edeceğiz. Duymayanlar duysun: Ara zam hakkımız, söke söke alırız! *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.