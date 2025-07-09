Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan romantik tekne tatili
Özcan Deniz ile Samar Dadgar, yaz sezonunu romantik tekne tatiliyle açtı
Giriş: 09.07.2025 - 19:44 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:44
2023'te nikâh masasına oturan Özcan Deniz ile Samar Dadgar, yaz sezonunu eşiyle birlikte açtı.
Çift, mavi yolculuğa çıktı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, teknelerinde romantik anlar yaşadı.
Samar Dadgar, tatillerine dair sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşımlarda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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