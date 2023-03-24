TOPLAMDA 7 BİN 500 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Feyza Aktan’ı 'basit yaralama' suçundan neticeten 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı, ayrıca bu cezadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Aktan'ı 'mala zarar verme' suçundan neticeten 3 bin TL adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, bu suçtan ise müştekinin zararını karşılamamış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Sanık Aktan toplamda 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.