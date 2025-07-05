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        Haberler Magazin Özcan Deniz ailesiyle birlikte sezonu Bodrum'da açtı - magazin haberleri

        Özcan Deniz ailesiyle birlikte sezonu Bodrum'da açtı

        Özcan Deniz, eşi Samar Deniz ve oğlu Kuzey ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 09:52 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:54
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        Aile saadeti
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özcan Deniz, eşi Samar Deniz ve oğlu Kuzey ile birlikte sezonu Bodrum'da açtı.

        Yalıkavakta konakladıkları otelin havuz başında objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, gün boyu güneşlenmeyi tercih ederken eşi Samar Deniz ve oğlu Kuzey havuzda eğlenceli dakikalar geçirdi.

        Özcan Deniz, bol bol oğlunun fotoğraflarını çekerken, aile saadeti objektiflere böyle yansıdı.

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        Daha sonra görüntülendiğini fark eden Özcan Deniz, tişörtünü giyerek odasına çıktı.

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        #özcan deniz
        #tatil
        #BODRUM

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