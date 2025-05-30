Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı

Trabzonspor'da top koşturan Ozan Tufan, 2021 yılında Rojin Tufan ile evlenmişti. Çiftin, bir yıl sonra da Aren Kuzey adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Rojin Tufan, şunları söyledi: Cannes'da akşam yemeğinden dönerken bir baktık, önümüzde Bella Hadid yürüyor. Gazetecilerin arasından geçmemiz lazım, müthiş bir kalabalık vardı. Ozan’ın elini tutmaya çalıştım, bir baktım Ozan yok. Meğerse bizimki Bella Hadid’in hemen arkasına geçmiş. Bella Hadid'in de iki tane herkül gibi koruması var. Bunu bir tuttular omzundan. Ozan da; "Don't touch me" (bana dokunma) dedi. Neyse gittim yanına sinirlerim tepemde! Sen beni o kalabalığın ortasında bırakmışsın, ben otele giremiyorum çünkü oda kartım onda. Bella Hadid şöyle bir döndü, Ozan'a baktı baktı ve üfledi ama Ozan mest yani. Ben o sırada Ozan'a bağırıyorum; 'Beni neden orada bıraktın' diye. Bana yaptığı açıklama şu; "Ben fotoğraf için izin alacaktım. Sen ve Aren'i çekmek için. Aren ise odada uyuyor bu arada... Çocuğu akşam yemeğine bile götürmemişiz. Otele en sonunda girebildik. Ben Ozan'a bağırıp, çağırıyorum. Ozan ise o kadar mutlu ki; "Bana da üfledi" dedi.