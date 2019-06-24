Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih'in Ozan Kabak'ı transfer edeceğine dair haberler gündemden düşmüyor. Geride kalan sezonda küme düşen Stuttgart'ta forma giyen genç yıldız için dev kulüplerin sıraya girdiği belirtilirken Bayern Münih'in bu transferi ciddi şekilde düşündüğü kaydedildi.

Bild'de yer alan habere göre Matts Hummels 35 milyon Euro'ya Dortmund'a satan Bavyera ekibi, tecrübeli yıldızın yerine büyük bir transfer yapmayı düşünmüyor. Bayern yönetiminin, sözleşmesinde 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Ozan'ı transfer ederek geleceğe yatırım yapmayı planladığı kaydedildi. Habere göre Bayern, Ozan için ciddi şekilde girişimlere önümüzdeki günlerde başlayacak.