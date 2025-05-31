19 Mayıs'ta 50'nci yaşına giren Ozan Güven, aldığı kararları, takipçileriyle paylaşmıştı.

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Ünlü oyuncu; "14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. Twitter (X), 10 seneyi geçmiştir kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen 'Taslak Sanai' ofise devredeceğim. Bundan sonra da yok; "X’e bir şey yazmadın", "Whatsapp'tan görmedin", "Instagram'da insan bir şey der" gibi gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş" ifadelerini kullanmıştı.