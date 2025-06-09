Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan 'Madleen' gemisine, İsrail ordusu uluslararası sularda müdahale etti. Gemiye çıkan İsrail komandoları, aktivistleri gözaltına aldı. 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisiyle irtibatın kesildiği bildirildi.

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Dünyanın gözünün üzerinde olduğu insani yardım gemisinde İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Avrupa Parlamentosu'nun Fransız Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

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Gemi, yola çıkmadan önce, Madleen yolcuları arasında yer alacağı söylenen bir isim de 'Game of Thrones' dizisiyle tanınan 64 yaşındaki İrlandalı oyuncu Liam Cunningham'dı. Dünya basınında pek çok yayın organında gemi mürettebatı arasında adı yer alsa da Cunningham'ın gemide bulunmadığı anlaşıldı.

Cunningham'ın da başlangıçta Madleen gemisinde olduğu düşünülüyordu, ancak oyuncu, geminin İtalya'nın Sicilya adasındaki Catania'dan ayrılmasından önce yardım malzemelerinin yüklenmesine yardım ettikten sonra yolculuğa katılmadı. Oyuncunun, insani yardım gemisine neden binmediğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

"SEVGİNİN KARŞITI NEFRET DEĞİL, KAYITSIZLIKTIR" Geminin yola çıkmasından önce verdiği desteği, çeşitli etkinliklerde yaptığı konuşmalarda ve sosyal medyada gösteren Cunningham, geminin kaçırılma haberinin ardından da tepkisini dile getirdi. "Sevginin karşıtı nefret değil, kayıtsızlıktır. Sessizlik, ortak olmaktır" diyen oyuncu; "Özgürlük filosu gece saldırıya uğradı. Gemiye çarpıldı, gemiye binildi ve 12 gönüllü kaçırıldı. Bu, Tel Aviv'deki soykırımcı rejimin daha fazla kınanacak davranışı" şeklinde tepki gösterdi. REKLAM "KONUŞMAK ZORUNDAYIM" Her fırsatta Gazze halkına desteğini açıklayan oyuncu, bir süre önce verdiği röportajda; "Gazze hakkında konuştuğum için beni sokakta mı vuracaklar? Onların hiçbir gücü yok. Elbette rahat bir hayat yaşayabilir ve başarımın tadını çıkarabilirim, ancak vicdanım buna izin vermiyor. Konuşmak zorundayım" demişti. Özgürlük Filosu Koalisyonu mürettebatının toplantılarında Liam Cunningham'ın da yer alması, gemiye bineceği şeklinde yorumlanmıştı