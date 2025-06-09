İpek Karapınar nişanlandı
Oyuncu İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı ile nişanlandığını duyurdu. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde nişanlanan ikili, çifte bayram yaşadı
'Kırgın Çiçekler', 'Küçük Sırlar', 'Adını Kalbime Yazdım' gibi yapımlarla tanınan İpek Karapınar, kısa bir süre önce yönetmen sevgilisi Ali Balcı'dan evlenme teklifi almıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, dün Kocaeli'de nişanlandı. İpek Karapınar ile Ali Balcı, bu mutlu günlerine dair anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Ali Balcı, 27 Nisan'da Hamburg'da sevgilisine evlenmişi etmişti.