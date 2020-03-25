Koronavirüs nedeniyle bir ünlü isim daha vefat etti. Caz müziğin efsane isimlerinden Manu Dibango'dan sonra oyun yazarı Terrence McNally de salgından dolayı yaşamını yitirdi.

Daha önce akciğer kanserini yenen Terrence McNally 81 yaşındaydı. Sanatçının kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele ettiği de açıklandı.

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