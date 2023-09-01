Oymaağaç Höyüğü'nde 3 bin yıllık ahşaplar bulundu

Ahşap yapıların tünelde depolandığını veya tünele atıldığını düşündüklerini dile getiren Doç. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu ahşapların arasında mimari birtakım ögeler var. Mesela birbirine çantı, bu Karadeniz'in yaygın mimari örneği. Birbirine çatılmış tomruklar. Bunun dışında ahşap çapa, ahşap bir kilim dokumak için ya da doğal ipleri sıkıştırmak için bir kılıç. Bunun dışında boyunduruk parçaları. Yani çeşitli ve karışık ahşap buluntular olduğu için sanki burası bir depo olarak kullanılmış son dönemlerinde. Bu da bugün Anadolu'nun en eski korunmuş, ahşaplarından biri olduğunu gösteriyor.