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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz yerli araçlar listesi 2025: ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri, yerli olma şartı yüzde kaç?

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ÖTV'siz alınabilecek yerli araçların listesi

        Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olmasına yönelik uygulamada yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte, bu haktan yararlanmak isteyen engelli vatandaşların alacakları aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması şartı getirildi. Söz konusu düzenleme, araç tercihi yapacak engelli bireyler tarafından dikkatle incelenirken, hangi modellerin bu şartı karşıladığı da merak konusu oldu. İşte, güncellenen kurallara göre ÖTV'siz şekilde satın alınabilecek yerli üretim otomobiller…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:54
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        • 1

          Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olmak isteyen vatandaşları ilgilendiren yeni düzenleme hayata geçti. Yapılan değişiklikle birlikte, ÖTV istisnasından yararlanabilmek için satın alınacak aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması şartı getirildi. Bu gelişmenin ardından, birçok kişi hangi araç modellerinin bu kapsamda değerlendirileceğini merak etmeye başladı. İşte, yeni düzenlemeye göre ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek yerli üretim otomobil modelleri…

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 4

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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