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        Haberler Gündem Güncel Otoyolda yarışa 523 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Otoyolu kapatıp yarış yapan motorculara 523 bin TL ceza

        Hatay'da otoyolu kapatarak yarış yapan 24 motosiklet sürücüsüne toplamda 523 bin 664 TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:37
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        Otoyolda yarışa 523 bin TL ceza
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        Hatay'ın Payas ilçesinde 12 Ocak tarihinde O-53 otoyolunda trafiği kapatan motosiklet sürücüleri, yolu kapatarak yarış yaptılar.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 24 kişiyi adresleri tespit edilerek yakaladı.

        Jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine, motosiklet yarışı ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cebir ve tehdit kullanarak ulaşım aracının hareket etmesini engelleme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 24 kişiye 125.584 TL, 18 Araca 398 bin 080 TL olmak üzere toplamda 523 bin 664 TL trafik idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan, 7 motosiklet trafikten men edilirken 24 kişi hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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