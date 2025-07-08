PEUGEOT 2025 TEMMUZ AYI KAMPANYASI

- 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli 85 bin TL takas desteği ile birlikte sadece tüzel müşterilere özel 170 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,

- PEUGEOT 2008, Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile birlikte bireysel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- GT donanım seviyesinde ise 60 bin TL takas desteği ile birlikte tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- PEUGEOT’nun yüzde 100 elektrikli E-208 ve E-308 modelleri ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,

- PEUGEOT’nun hafif ticari araç modellerinde 400 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi olanakları bulunuyor.