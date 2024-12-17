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        Haberler Gündem Otomobilin çarptığı yaya öldü - Güncel haberler

        Otomobilin çarptığı yaya öldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Emrah Özdemir hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:13
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        Kaza, saat 18.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Mahallesi'nde meydana geldi.

        A.K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Özdemir'e çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde yola savrulan Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Emrah Özdemir'in annesi Aynur Özdemir, oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı, gözyaşı döktü.

        Emrah Özdemir'in cenazesi inceleme sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.K. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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