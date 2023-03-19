"OTOGARA HARCANAN DEMİR HİÇBİR YERE HARCANMADI"

Otogar esnafından Selçuk Bal, "Otogarın ölçümleri belediye tarafından yapıldı ve dayanır şeklinde bir rapor hazırlandı. Şu anda bu görüntüler korkutmuyor çünkü yetkililerin gösterdiği beyanlara inanmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu. Bir başka esnaf da 25 yıldır yağmur yiyen otogarın kolonlarında oluşan çatlakların normal olduğunu dile getirdi. Göksel Çınar ise, "Kolonları falan iyi, herhangi bir sıkıntı yok. O kadar harcanan demir hiçbir yere harcanmadı" ifadelerini kullandı.

"YUKARIDAN TAŞLAR KAFAMIZA DÜŞÜYOR"

17 yıldır otogarda esnaf olan Emin İkram da, "Burada alttaki tablalar kırık olduğu için biz belediyeye bunu şikayet ettik. Belediye yolu kapattı. Buranın açılması lazım, yaklaşık 1 buçuk yıl oldu. Yarın öbür gün burada deprem olsa karşımızdaki kolon patlak. Buna herhangi bir önlem alındı mı, alınmadı mı? Karotlar alındı ama sonuçlar çıkmadı. Yukarıdan taşlar kafamıza düşüyor. Bunları kendi imkanlarımızla kırıyoruz, başka bir yerde bir insanın başına bir şey gelirse, bir insan bir servettir. Yağan yağmur komple dükkanların içine akıyor, hala buna bir çözüm bulunamadı. Saclarla bulundu. Deprem gerçeği var, araba da geçse sallanıyor" diye konuştu.