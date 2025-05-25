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        Otobüsün camlarını kırıp çıktılar!

        Isparta'da bir tur otobüsü şarampole düştü. 16 kişinin yaralandığı kazada yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:38
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        Otobüsün camlarını kırıp çıktılar!
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        Isparta'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsünün şarampole düştüğü kazada 16 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta- Afyon kara yolunun 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi.

        CAMLARI KIRIP ÇIKTILAR

        Günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek, şarampole düştü.

        Kazada, 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

        Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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