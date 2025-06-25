Küçükçekmece'de otluk alanı yakan şüpheli tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de otluk alanı yaktığı tespit edilen G.A., Halkalı'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde otluk alanı yakan G.A., çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yangın, saat 14.40 sıralarında Kanarya Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yan tarafta bulunan mezarlığa sıçramadan söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, hafif ticari araçla gelen bir kişinin bir süre sonra otluk alana yanıcı madde attığı ardından geldiği araçla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği şüphelinin kimlik bilgilerini belirleyen polis, şüpheli G.A.'yı Halkalı'da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen G.A., "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.