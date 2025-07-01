ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman yatacak?

Üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihleri itibarıyla tamamlandı. YKS sınavı sonrasında sınav gözetmenlerinin ne kadar ücret alacağı ve ücretlerin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte 2025 YKS gözetmen ücretleri hakkında güncel bilgiler...