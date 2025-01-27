2025 yılında düzenlenecek YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi, milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek adımlar için yol gösterici olacak. Eğitim ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler, hazırlıklarını bu tarihler doğrultusunda yapmaya şimdiden başladı. İşte 2025 yılının sınav takvimine dair merak edilen tüm detaylar….