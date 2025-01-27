Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM sınav takvimi 2025: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ve başvuruları ne zaman yapılacak?

        ÖSYM duyurdu: 2025 sınav takvimi ile güncel sınav tarihleri açıklandı!

        ÖSYM, milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. Üniversite hayali kuran gençlerden kamu kurumlarında kariyer planlayanlara kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri netleşti. Eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmak isteyen adaylar, bu önemli tarihler doğrultusunda hazırlıklarına hız verdi. Sınavlara yönelik başvuru ve hazırlık süreçlerini doğru yönetmek isteyenlerin, ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimi yakından takip etmesi büyük önem taşıyor. İşte 2025 sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 20:43 Güncelleme: 27.01.2025 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 yılında düzenlenecek YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarının tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi, milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek adımlar için yol gösterici olacak. Eğitim ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyenler, hazırlıklarını bu tarihler doğrultusunda yapmaya şimdiden başladı. İşte 2025 yılının sınav takvimine dair merak edilen tüm detaylar….

        • 2

          ÖSYM 2025 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

          ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

          GÜNCEL ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YKS NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi belirlendi, hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. Ersoy, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını da söyledi.

          KPSS NE ZAMAN?

          Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          YÖKDİL/1 NE ZAMAN?

          Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025

          Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025

          MSÜ NE ZAMAN?

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

          YDS NE ZAMAN?

          YDS 2025 sınavları 9 Mart 2025 ve 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 5

          TUS NE ZAMAN?

          Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

        • 6

          ALES NE ZAMAN?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 6 Temmuz 2025

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025

        • 7

          DGS NE ZAMAN?

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklama talep edildi
        Tutuklama talep edildi
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        AB'den Trump'a Grönland yanıtı
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Bakanlık açıkladı! Aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği kişilere yüzde 50 indirimli olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Habertürk Anasayfa