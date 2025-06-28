ÖSYM'den TOEFL ve IELTS standartlarında dil sınavı: e-TEP

ÖSYM'den yapılan açıklamada, uluslararası ölçekte dil sınavı olarak planlanan e-TEP uygulamasında son aşamaya gelindiği, uygulamanın okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacağı belirtildi.

Uygulamanın, İngilizce dil becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) ile uyumlu şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı amaçladığı aktarıldı.

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Açıklamada, e-TEP ile uluslararası düzeyde kabul gören ve saygınlığı yüksek sınavlar olan TOEFL, IELTS ve PTE standartlarında bir uygulamanın Türkiye'ye kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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Uluslararası ölçekteki yerli uygulama ile hem dışa bağımlılığın ortadan kalkacağı hem de yurt dışına kaynak çıkışının önüne geçilmiş olacağı belirtilen açıklamada, yurt dışından adaylar için de tercih edilen sınav uygulaması olması hedeflenen e-TEP'in Türkiye'ye döviz girişine de önemli oranda katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek e-TEP başvurularının 30 Haziran-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden alınmasının planlandığı bildirildi.

"GÜÇLÜ BİR KURAMSAL ALT YAPI VE STANDARDİZASYON İMKANI SAĞLAMAKTA" Açıklamada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un da değerlendirmelerine yer verildi. ÖSYM'nin, dünyada küresel dil haline gelmiş olan İngilizcenin ölçümünde modern gelişmeleri uygulamayı ve yansıtmayı planladığını aktaran Ersoy, "Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri temelinde İngilizceyi bilgisayar üzerinden ölçen bir sınav geliştirilmiştir. Bu sınavın temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ni referans alarak ölçmektir. Bu metin, dil becerilerinin tanımlanması bağlamında sınava güçlü bir kuramsal alt yapı ve standardizasyon imkanı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu. İngilizcenin dört dil becerisi temelinde ölçülmesinin yalnız modern küresel teori ve pratiği yansıtmanın yanı sıra Türkiye'deki dil öğretimi yöntem ve teknikleri üzerinde de olumlu bir etki yapacağını vurgulayan Ersoy, sınavın ayrıca benimseyeceği bilimsel sonuç raporlama sistemi sayesinde İngilizceyi öğrenen adaylar için güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine olanak sağlayacağını belirtti. B1-B2-C1 DÜZEYİNDE ÖLÇÜM YAPILACAK Ersoy, şunları kaydetti: "e-TEP, Avrupa Ortak Başvuru Metni doğrultusunda dört hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilmiş olup özellikle eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahip olan ve B1-B2-C1 düzeyinde ölçüm yapan dört becerili İngilizce uygulaması, test özellikleri ve parametrelerinin oluşturulmasından soru havuzu geliştirme, sınav uygulama, sınav puanlama, sınav analizi ve değerlendirme, sonuç raporlama ve geçerlik analizi çalışmalarına kadar en güncel akademik, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından yansıtacak şekilde tasarlanmaktadır. Kullanıcı dostu ara yüzü ve yüksek standartlı geçerlik, güvenirlik ve güvenlik nitelikleriyle ülkemizde İngilizce öğretimi, öğrenimi ve ölçümü konularında son derece önemli ve değerli bir etkiye sahip olacaktır."