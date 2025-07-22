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        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına "bilgilerini kontrol etmeleri" uyarısı!

        ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına "bilgilerini kontrol etmeleri" uyarısı!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) katılan ve okul birinciliği bulunan adaylara, bilgilerini kontrol ederek, hata olması durumunda gereken düzeltmeleri yapmaları gerektiği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:19
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        ÖSYM'den okul birincisi YKS adaylarına uyarı!
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        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul birinciliği bilgileri, 2025-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 17 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

        Bu kapsamda, okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.

        Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

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