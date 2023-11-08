2024 Sınav Takvimi ile KPSS, YKS, ALES, YDS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 8-9 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS, YKS, ALES, YDS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar...