Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi belli oldu! KPSS, YKS, ALES, YDS, DGS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

        ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi yayınlandı! İşte KPSS, YKS, ALES, YDS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimi ile; KPSS, YKS, ALES, YDS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. 2024 yılında gerçekleştirilecek tüm sınavlar ÖSYM takviminde yer aldı. İşte 2024 KPSS, EKPSS, YKS, MSÜ, ALES, TUS, DGS, YDS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2024 Sınav Takvimi ile KPSS, YKS, ALES, YDS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 8-9 Haziran günlerinde gerçekleştirilecek. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS, YKS, ALES, YDS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin detaylar...

        • 2

          2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

          ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

          ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

          Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi. Ersoy, "Başvurularını 1-26 Şubat'ta alacağımız sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak." ifadelerini kullandı.

        • 4

          2024 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

          ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

          2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,

          KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,

          KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,

          KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

          Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 5

          2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak. 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

        • 6

          2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak. DGS başvuru tarihleri 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs olarak açıklandı.

        • 7

          2024 YÖKDİL NE ZAMAN?

          Yıl içerisinde iki defa yapılan YÖKDİL yani Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ilki yani YÖKDİL/1 2024 ylında 25 Şubat Pazar günü yapılacak. 2024 YÖKDİL/1 başvuruları 10 - 17 Ocak arasında gerçekleşecek. Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde alınacak.

        • 8

          2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

          ALES-1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

          Bu sınava ilişkin başvurular 1 Mart ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

          ALES-2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

          Bu sınava ilişkin başvurular 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

          ALES-3 sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

          Bu sınava ilişkin başvurular 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

        • 9

          2024 EKYS NE ZAMAN YAPILACAK?

          ÖSYM'nin sınav takvimi ile 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sınav tarihi belli oldu.

          Buna göre, 2024 EKYS sınavı 18 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. 2024 EKYS sınavına ilişkin başvurular 4 Ocak ile 11 Ocak tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        Habertürk Anasayfa