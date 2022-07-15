Avusturya ve Venedik başta olmak üzere, birden fazla ve farklı devletle sayısız mücadelelere girişilen Osmanlı Devleti yükseliş dönemi savaşları yılları kaçtır? İşte, tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Savaşları ve Yılları

Büyük zaferler elde edilen savaşların yanında, savaş meydanlarında alınan mağlubiyetlerden de bahsettiğimiz, Osmanlı Devleti yükselme dönemi savaşları kronolojik sırayla şu şekilde listelenebilir:

İstanbul’un Fethi (1453)

6 Nisan 1453 günü başlayan ve 53 gün süren kuşatmanın ardından İstanbul, 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilmiştir. Bu fetihle birlikte Bizans İmparatorluğu yıkılmış ve İstanbul, Osmanlı Devleti’nin Edirne’den sonraki yeni başkenti olmuştur.

Sırbistan Seferi (1454 – 1457)

1454 ile 1457 tarihleri arasında Sırbistan üzerine toplam 4 sefer düzenlenmiştir. Fatih Sultan Mehmed önderliğinde gerçekleştirilen bu savaşların sonunda Orta Avrupa içlerine kadar olan tüm Balkan toprakları Osmanlı Devleti kontrolü altına girmiştir.

Semendire Kuşatması (1459)

Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında gerçekleşen savaş Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlanmış ve Semendire Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Eflak ve Boğdan Seferleri (1462 – 1476)

Osmanlı Devleti ile Eflak ve Boğdan Prensliklerini karşı karşıya getiren savaşın neticesinde 1462 yılında Eflak, 1476 tarihinde de Boğdan Osmanlı Devleti topraklarına katıldı.

Mora Seferi (1460)

1460 yılında, Osmanlı Devleti ile Mora Despotluğu arasında yapılan savaş sonrası Mora Despotluğu ortadan kaldırılmış ve Mora Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Trabzon Kuşatması (1461)

Osmanlı Devleti ile Pontus Rumları arasında gerçekleşen savaşla Trabzon, Fatih Sultan Mehmed tarafından 1461 yılında fethedilmiş ve Trabzon Rum İmparatorluğu yıkılmıştır.

Osmanlı – Venedik Savaşı (1463 – 1479)

Osmanlı Devleti ile Venedik arasında yapılan ve 16 yıl süren savaşın neticesinde; Eğriboz, Akçakoca ve İşkadroz Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Bosna Seferi (1463 – 1483)

Osmanlı Devleti ile Bosna, Macar ve Hersek ittifakı arasında gerçekleşen mücadelelerden sonra Bosna fethedilmiştir.

Otlukbeli Muharebesi (1474)

Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında gerçekleşen savaş Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Kullanılan askeri teknoloji ve insan gücü bakımından değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti yükseliş dönemi savaşları arasında öne çıkan bu savaşın sonunda Akkoyunlular için dağılma dönemi başlamıştır.

Arnavutluk Seferi (1478 – 1479)

Osmanlı Devleti ile Venedik ve Arnavutlar arasında kurulan ittifak arasında gerçekleşen savaşı Osmanlı Devleti kazanmış ve Arnavutluk’un tamamı Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.

İtalya Seferi (1480)

1480 yılında Osmanlı Devleti’nin İtalya yarımadasına ayak basmasıyla başlayan bu sefer; 1481 yılında Fatih Sultan Mehmed’in ölümü üzerine yarıda kalmış ve sonuçsuz kalmıştır.

Osmanlı – Memlük Savaşı (1485 – 1491)

1485 ile 1491 arasında birden fazla kez yaşanmış olan bir savaş dizisidir. Savaşın sonunda imzalanan antlaşmayla her iki devlet de savaştan önceki sınırlara geri dönmüştür. Bu özelliğiyle Osmanlı Devleti için sonuç alınamayan bir savaştır.

Osmanlı Venedik Savaşı (1499 – 1503)

Fatih Sultan Mehmed döneminden sonra gerçekleşen ilk Osmanlı Venedik savaşıdır. Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanmış; Dıraç ve Modon kaleleri Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Çaldıran Muharebesi (1514)

Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında gerçekleşen bu savaşla birlikte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprakları Osmanlı egemenliğine girmiştir.

Turnadağ Savaşı (1515)

Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği’nin karşı karşıya geldiği Turnadağ Savaşı, Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlanmış ve Dulkadiroğulları tarih sahnesinden silinmiştir.

Mercidabık Savaşı (1516)

Osmanlı Devleti ile Memlükler arasında gerçekleşmiştir. Osmanlıların galip geldiği savaşın sonunda Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Ridaniye Savaşı (1517)

1517 tarihinde Osmanlılar ile Memlükler arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti Mısır ve Hicaz’a hâkim olmuş ve halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Bu özelliğiyle Ridaniye Savaşı; Osmanlı Devleti yükseliş dönemi savaşları arasında önemli bir yerde bulunmaktadır.

Belgrad Seferi (1521)

Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında gerçekleşen bir savaştır ve Belgrad Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Rodos’un Fethi (1522)

1522 yılında Osmanlı Devleti ile Rodos Şövalyeleri arasında gerçekleşen mücadele sonrası Rodos, On İki Ada ve Bodrum, Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Mohaç Meydan Muharebesi (1526)

1526 yılında gerçekleşen Mohaç Meydan Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Macarlar arasında gerçekleşmiş ve Macaristan’ın büyük bir bölümü Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir.

I. Habsburg Seferi (1529 – 1533)

1529 yılında başlayan bu sefer sırasında çeşitli yerleri ele geçiren Osmanlılar son olarak Viyana’yı kuşatmışlardır. Fakat gerçekleştirilen bu kuşatma başarısız olmuş ve Osmanlı orduları 1532’de İstanbul’a dönmüştür. 1533’te ise Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında İstanbul Antlaşması imzalanmış ve Avusturya arşidükü Osmanlı sadrazamına denk bir statüde sayılmıştır.

Irakeyn Seferi (1533 – 1536)

Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında gerçekleşen savaşın sonunda Bağdat ve çevresi Osmanlı kontrolüne girmiştir.

Preveze Deniz Savaşı (1538)

Osmanlı Devleti ile Venedik, Ceneviz, İspanyol, Papalık ve Malta’dan oluşan Haçlı donanmaları arasında 1538 yılında gerçekleşmiştir. Osmanlı donanmasının galibiyetiyle sonuçlanan savaşla birlikte Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

II. Osmanlı Devleti – Habsburg Savaşı (1540 – 1547)

Kutsal Roma İmparatoru Ferdinand’ın 1540 yılından başlayarak birden fazla kez Budin’i kuşatması üzerine harekete geçen Osmanlı Devleti, 1542’de kuşatmanın kaldırılmasını sağlamıştır. İki devlet arasında yaklaşık 7 yıl süren bu gerilim 1547 İstanbul Antlaşması ile sona ermiştir.

III. Osmanlı Devleti – Habsburg Savaşı (1551 – 1562)

11 yıl süren bu savaşın içinde, Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olan Cerbe Deniz Savaşı yaşanmış ve bu savaş Osmanlılar tarafından kazanılmıştır. Haçlı donanmasının yarısının batırıldığı savaşın sonunda Cerbe Kalesi 1560 yılında fethedilmiştir.

Zigetvar Kuşatması (1566)

1566 yılında Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan savaşın sonunda Zigetvar Kalesi Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Astrahan Savaşı (1568 -1570)

Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında gerçekleşen bu savaş Rusların üstünlüğüyle sonuçlanmış ve savaş sonunda yapılan antlaşma uyarınca Osmanlı Devleti Don-Volga Kanal Projesi’nden vazgeçmiştir.

Kıbrıs’ın Fethi (1570)

Osmanlı Devleti ile Venedik, İspanyol ve Papalık ittifakı arasında gerçekleşen savaş sonucunda Kıbrıs 1570 yılında fethedilmiştir.

Osmanlı Safevi Savaşı (1578 – 1590)

Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan savaşın neticesinde Osmanlılar, Doğu’daki en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Osmanlı Devleti – Portekiz Çatışmaları (1580 – 1589)

Hint Okyanusu’nda hâkimiyet iddiasıyla karşı karşıya gelen iki devletin mücadelesinde; Osmanlılar 1581 ve 1583 yıllarında Maskat ve Doğu Afrika sahillerini kontrol altına almışlardır. Fakat bu bölgeler 1589 tarihinde yeniden Portekiz idaresine geçmiştir.