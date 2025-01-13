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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Osman Zeki Korkmaz: Çorum FK bizden daha fazla istedi - Futbol Haberleri

        Osman Zeki Korkmaz: Çorum FK bizden daha fazla istedi

        Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, " Çorum FK bugün bizden daha fazla istedi ve maçı kazandı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 21:02 Güncelleme: 13.01.2025 - 21:02
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        "Çorum FK bizden daha fazla istedi"
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        Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde konuk ettiği İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti.

        İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çorum FK’nın daha istekli bir maç oynadığını belirten Korkmaz, maçlara ekstra bir motivasyonla çıkmaları gerektiğini belirtti.

        "ÇORUM FK BİZDEN DAHA FAZLA İSTEDİ"

        Rakiplerinin motivasyonunun kendilerine göre daha iyi olduğunu ifade eden Korkmaz, “Her hafta futbolcu arkadaşlarla konuştuğumuz zaman bir hedef koyuyoruz. O hedef için her maç nasıl hareket edileceğini konuşuyoruz. Ama bir noktada takılıyoruz. İstanbulspor, oyunuyla, aldığı skorlarla dikkat çeken bir takım. Dikkat çeken takımlara karşı da nerede maç yapsak, rakipler ekstra motivasyonla başlıyorlar. Buna karşı maçlara biraz daha fazla isteyerek başlamamız gerekiyor. Çorum FK bugün bizden daha fazla istedi ve maçı kazandı. Bu konuyu her hafta yeniden çalışıyor olmamız yorucu bir süreç. Her hafta maç motivasyonu için uğraşılmaz, uğraşmamız, enerji sarf etmememiz lazım. Ama ne yazık ki her hafta bir hedef koymak için, yeniden zihnimizi tazelemek için motive olmamız gerekiyor” dedi.

        "GRUBUN SAHA İÇERİSİNDE KENDİ ÇÖZECEĞİ BİR ŞEY"

        Takımın yaşadığı motivasyon sorununu saha içinde çözmesi gerektiğini belirten Korkmaz, “Futbol kültürü olan ve puan olarak beklentinin altında kalmış Çorum takıma karşı oynadık. Buraya gelirken, bu maçın önemini bilerek gelmemiz gerekiyordu. Ama maça öyle başlayamadık. Çorum çok daha istekli başladı. 1-1’lik skordan sonra maçın momentumunu tamamen aldık. Orada ikinci golü bulsaydık, çok rahat geçecek bir maçtı. Ama dediğim gibi, saha içerisinde grubun kendi çözeceği bir şey. Bunu çözmeyi öğrenmek zorundalar. Bunu öğrenen gruplar hedefe gider, öğrenemeyenler her hafta bunun için çaba harcar” diye konuştu.

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