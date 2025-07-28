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        Haberler Spor Diğer Osman Aşkın Bak: Spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz - Diğer Haberleri

        Osman Aşkın Bak: Spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde, "Spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:13
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        "Spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz"
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde açıklamalarda bulundu.

        Bakan Bak, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen EYOF 2025'te 10'u altın, 9'u gümüş ve 7'si bronz toplam 26 madalya kazanan milli sporcuların başarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Milli sporcuların EYOF 2025'deki performansının gelecek adına umutlarını daha da artırdığını ifade eden Bak, ay-yıldızlı sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

        "SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ"

        Türkiye'nin, son yıllarda farklı branşlarda kazandığı madalyaların tesadüf olmadığını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

        "EYOF 2025'te ülkemiz, 12 branşta 119 sporcuyla temsil edildi. 48 ülkenin yer aldığı organizasyonda 26 madalyayla ülkeler sıralamasında dördüncü olduk. Farklı branşlarda kazanılan başarılarımız tesadüf değil. Bunun öncesinde büyük bir emek var. Spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Sporun içinden gelen, fırsat buldukça müsabakaları izleyen, sporcuları isimlerine kadar tanıyan bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için şanslıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her ilimize spor tesisleri yapıldı. Dünyanın en yeni ve en modern tesislerine sahibiz. Sporda başarı çıtasının yükseltilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Sporcularımızın yetiştirilmesinde antrenörlerimizin, kulüplerimizin, federasyonlarımızın büyük katkısı var. Emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Oyunlarda mücadele eden, madalya kazanan sporcularımızın gelecekte ülkemize büyük başarılar yaşatacağına inanıyorum. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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