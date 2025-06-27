Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu 3 taksitle ödemeyi hedefliyor.
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Galatasaray’ın gözü kulağı Victor Osimhen’de.
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Sarı-kırmızılıların, kadrosuna katmak istediği yıldız golcü Victor Osimhen’den gelecek karar, kulübün tüm transfer planlarını doğrudan etkiliyor.
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Bonservisi Napoli’de bulunan 26 yaşındaki golcünün serbest kalma bedeli tam 75 milyon Euro.
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Bu bedel, 15 Temmuz tarihine kadar geçerli ve Galatasaray yönetimi bu süre dolmadan oyuncudan net bir yanıt almak istiyor.
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Çünkü kulübün hem maaş bütçesi hem de bonservis harcaması, Osimhen transferine göre şekillenecek.
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Galatasaray, yalnızca bonservis değil, maaş anlamında da büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalacak.
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Osimhen’e önerilen yıllık ücretin 15 milyon Euro’su garanti maaş olarak belirlendi.
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Sarı-kırmızılılar, Napoli ile pazarlıklarda da farklı bir formül üzerinde duruyor.
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Yönetimin planı, 75 milyon Euro’yu üç transfer dönemine bölerek, her dönemde 25 milyon Euro ödemek.
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Böylece kulübün kasasından bu yaz yalnızca 25 milyon Euro çıkacak ve diğer transferlere de bütçe kalacak.
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Ancak tüm bu hamleler, Osimhen’in kararına bağlı. Nijeryalı yıldızın Galatasaray’a “evet” demesi halinde, yönetim kaleci transferinden hücum hattına kadar tüm planları hızla devreye sokacak.
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Osimhen’in cevabı gecikir ya da olumsuz olursa, Galatasaray farklı bir rotaya yönelecek. Sarı-kırmızılılarda gözler artık sadece Napoli’nin golcüsünde.
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