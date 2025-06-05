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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'e resmi teklif! Yönetim İtalya'ya uçtu - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'e resmi teklif! Yönetim İtalya'ya uçtu

        2024-2025 sezonunu çifte kupa şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'in kalıp kalmayacağına çevrildi... Sarı-kırmızılılar tüm transfer kurgularını Nijeryalı santrfora göre şekillendirmek isterken, flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 19:37 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:37
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        • 1

          Geçtiğimiz yaz Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen, kazanılan 2 kupada büyük katkı sağladı.

        • 2

          Nijeryalı yıldız sarı-kırmızılılarda ligde gol kralı oldu ve kişisel istatistiklerde de zirvede yer aldı.

        • 3

          26 yaşındaki santrforun G.Saray'da kalıp kalmayacağı gündemin ana maddesi haline gelmişken, flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

        • 4

          AL HILAL'DEN NAPOLI'YE RESMİ TEKLİF!

          Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Osimhen için Napoli'yle temaslara başladı.

        • 5

          Arap ekibinin İtalyan temsilcisine 65+5 milyon Euro'luk bir transfer teklifi sunduğu belirtildi.

        • 6

          İSPANYOL BASINI: REAL MADRID DEVREDE!

          Öte yandan İspanyol basınından Fichajes ise, Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun Osimhen'i çok beğendiği ve aradığı tüm özellikleri taşıdığını aktardı.

        • 7

          "OSIMHEN %51 KALIR GÖRÜYORUM"

          Geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in transfer süreciyle ilgili konuşmuş ve "Osimhen'in pozitif olması burayı çok sevmesi. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. %51 kalır olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        • 8

          İTALYA'YA UÇTULAR

          Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk, transfer görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gitti.

        • 9

          G.SARAY TEKLİF YÜKSELTTİ!

          Nijeryalı yıldız için devrede olan Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk maaş teklifini, 20 milyon Euro'ya yükselttiği öğrenildi.

        • 10

          HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar Mauro Icardi transferinde olduğu gibi sponsorluk anlaşmalarıyla ödeme yapmayı planladığı ifade edildi.

        • 11

          Osimhen bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performansıyla takımını sırtladı.

        • 12
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