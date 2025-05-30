Osimhen'e 'çevre' baskısı!
El Hilal ve NEOM kulüplerinden dolgun ücretli teklifler alan Victor Osimhen'in yakınları Suudi Arabistan'a gitmesi yönünde tavsiyede bulunuyor.
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Victor Osimhen’in geleceği henüz netleşmiş değil.
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Suudi Arabistan’ın El Hilal kulübünün 3 yıl toplamda 120 milyon dolarlık teklifi masada bulunuyor.
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Yine Suudi Arabistan’ın NEOM kulübü ise El Hilal’in teklifini de geride bırakan 3 yıl toplamda 135 milyon dolarlık teklifini Osimhen tarafına iletti.
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Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Nijeryalı yıldız Premier Lig’den henüz umduğu teklifleri alamadı.
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Juventus ise Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Napoli’nin ‘İtalya içi’ bariyerine takılıyor.
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Manchester United, Napoli ile çeşitli şartlar üzerinden görüşme formülü ararken transfer süreci biraz daha uzayacağa benziyor.
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Galatasaray, Osimhen için 15 milyon Euro’luk teklifini iletirken kararını bir an evvel vermesini bekliyor.
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Osimhen’in yakın çevresinin ise Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri kabul etmesi yönünde tavsiyeler verdiği öğrenildi.
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Nijeryalı yıldızın çevresi; yaşının henüz genç olduğu ve Avrupa’ya dönme kapısının açık kalacağına dair görüş belirtti.
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Osimhen karar verme konusunda henüz net bir tavır sergilemezken Suudi Arabistan’dan gelen dolgun maaşa sıcak baktığı ifade edildi.
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