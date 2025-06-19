Osimhen'den transfer açıklaması!

Galatasaray taraftarının beklediği Victor Osimhen, ülkesinde bir röportaj verdi. Nijeryalı yıldız, transfer durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Osimhen, "Sana doğru milyonlar geliyor Arabistan'dan?" sözlerine "Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım ve dinleniyorum. Galatasaray'daki gollerime ait klipleri, artılarımı ve eksilerimi izliyorum. Bu benim gelişmemi sağlıyor." ifadeleriyle karşılık verdi.

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Yıldız golcü ayrıca hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Osimhen: "Nijerya'daki, hatta belki de Afrika'daki en büyük çöp alanlarından birinde yaşıyorduk.

- Çöp alanı mı?

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Osimhen: "Evet, yani şöyle: Burası çöp alanı, hemen yanı da mahalle. Botlar, kıyafetler… Ben ve arkadaşlarım bunları oradan alıyorduk."

- Çöp alanından mı?

Osimhen: "Evet, çöp alanından. Bazen okul çantalarını da. Yani pek çok şeyi… Mesela son kullanma tarihi geçmiş ürünleri oraya atıyorlardı. Gençken biz de sık sık oraya gidip o şeyleri alıyorduk. Ne olduğunu bilmiyorduk, bu konularda hiçbir bilgimiz yoktu. Mesela tarihi geçmiş süt gibi şeyler."

"ÇOĞU ZAMAN LAĞIM TEMİZLERDİM" Osimhen: "Sessiz zamanlarımda çok kez ağladığım oldu… Tanrı'yla konuştuğum, ona "neden?" diye sorduğum zamanlar. Çünkü mahalledeki bazı çocukların nasıl yaşadığını görüyordum. O zamanlar onlar mahallenin "Dangote"si gibiydi, yani en zengin, en şanslı olanları… Ama benim durumum gerçekten çok kötüydü. Çoğu zaman mahalledeki neredeyse herkes için su taşımam gerekiyordu. Evimin önünde bir bina vardı, böyle karşılıklı dizilmiş evlerin olduğu bir sokak, bilirsin. Oradaki insanlara su taşırdım, 18 naira karşılığında. Çoğu zaman lağım temizlerdim..." 37 GOL 8 ASİST Victor Osimhen geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Nijeryalı golcü söz konusu 41 karşılaşmada 37 gol atıp sekiz asist yaptı ve 45 gole direkt katkı sağladı.