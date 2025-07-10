Osimhen'den gece yarısı flaş paylaşım!
Galatasaray, Osimhen transferini bitirmek için Napoli'de masadayken, Nijeryalı futbolcudan gece yarısı flaş bir paylaşım geldi. Yıldız golcü şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaştı.
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Victor Osimhen, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.
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GECE YARISI GALATASARAY PAYLAŞIMI
Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla kızıyla birlikte üçlü çektirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
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TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
Osimhen'in gece yarısı yaptığı bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları transferi için çok heyecanlandırdı.
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Galatasaray, oyuncu tarafıyla anlaşırken, Napoli tarafıyla ise 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.