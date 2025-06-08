Osimhen'den Al Hilal kararı! Dudak uçuklatan teklif...

G.SARAY TEKLİF YÜKSELTTİ!

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Nijeryalı yıldız için devrede olan Galatasaray'ın maaş teklifini, 15 milyon Euro'dan 21 milyon Euro'ya yükselttiği ve aradaki farkı sponsorluk anlaşmalarıyla ödeme yapmayı planladığı ifade edildi.