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        Haberler Kültür-Sanat Oscarlı besteci Hans Zimmer, Suudi Arabistan Milli Marşı'nı yeniden yorumlayacak

        Oscarlı besteci Hans Zimmer, Suudi Arabistan Milli Marşı'nı yeniden yorumlayacak

        Dune: Çöl Gezegeni ve Aslan Kral filmleriyle En İyi Film Müziği Oscar'ı kazanan besteci Hans Zimmer'in Suudi Arabistan Milli Marşı'nı yeniden yorumlayacağı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 12:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:16
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        Oscarlı besteci Suudi milli marşını yeniden yorumlayacak
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        Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al Şeyh, Hans Zimmer'in Suudi milli marşının yeni bir yorumunu hazırladığını duyurdu.

        Abu Dabi merkezli The National'da yer alan habere göre Al Şeyh, Zimmer ile bir konser ve Suudi Arabistan'ın kültür ve mirasından ilham alan Arabia adlı özgün bir beste de dahil olmak üzere çeşitli projeleri görüştüklerini belirtti.

        Al Şeyh, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Zimmer'ı "Modern çağın en büyük müzisyenlerinden biri" olarak tanımladı ve birçok projeyi ele aldıklarını, bu projelerin yakında hayata geçmesini umduğunu ifade etti.

        Ayrıca Zimmer'a, yaklaşan Suudi filmi Yermük Savaşı için film müziği hazırlama teklifi de sunuldu.

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        Al Şeyh, Zimmer'ın Riyad Sezonu sırasında düzenlenecek büyük çaplı bir konser planına da değindi.

        Kış festivali olarak düzenlenen Riyad Sezonu, müzik etkinlikleri, boks maçları ve farklı ülkelerin kültür ve zanaatlarını sergileyen etkinlikleriyle biliniyor.

        Paylaşımının sonunda Al Şeyh, Zimmer'ın Suudi Arabistan'a ve halkına büyük bir hayranlık duyduğunu ve ailesiyle birlikte ülkeyi yeniden ziyaret etme sözü verdiğini belirtti.

        12 kez Oscar'a aday gösterilen Zimmer, Aslan Kral ile Dune filmiyle iki kez Akademi Ödülü kazandı.

        Bu ayın başlarında Zimmer, Limitless Orchestra eşliğinde Dubai Opera'da sahne aldı.

        Geçen yıl Dubai'de verdiği bir konser öncesinde The National gazetesine konuşan Zimmer, kültürlerin harmanlanmasına ve bunun Orta Doğu'daki sinema sanatı üzerindeki etkisine çok ilgi duyduğunu ifade etti.

        Zimmer, "Geçmişe baktığımızda, erken dönem sinemaya katkıda bulunanların çoğu Nazi Almanyası'ndan kaçan mülteciler ya da genel olarak Avrupa'dan gelen göçmenlerdi. Kültürler çarpışınca özel bir şey ortaya çıktı. Şimdi, dünyanın dört bir yanından – Orta Doğu'dan da – sinemaya katkı sağlayan çok çeşitli seslerimiz var. Artık hepimiz bu çılgın kültürün bir parçası olabiliyoruz ve bu gerçekten harika bir şey. Hayalperestlerin dünyasında olmaktan büyük keyif alıyorum" dedi.

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        #Hans Zimmer
        #Oscarlı besteci
        #haberler
        #Dune: Çöl Gezegeni
        #Suudi Arabistan Milli Marşı
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