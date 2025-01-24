Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı! İşte Oscar'da yarışacak oyuncu, film ve yönetmenler
Bu sene 97. kez düzenlenecek Oscar ödüllerinin adayları açıklandı. Los Angeles'ta çıkan yangın sonrasına ertelenen ödül töreninde 13 adaylıkla "Emilia Perez" en fazla adaylık kazanan film olurken, "The Brutalist" ve "Wicked" 10'ar adaylıkta yarışacak. İşte, 2025 Oscar adayları...
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Film dünyasının en prestijli ödülü olarak sayılan Oscar ödüllerinin bu sene 97'ncisi düzenlenecek. Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) tarafından verilen ödülün bu seneki tüm adayları açıklandı. İşte, 2025 Oscar ödülleri adayları...
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2025 OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?
Bu yıl 97. kez sahiplerini bulacak ödüllerin adaylık töreni, Los Angeles'ta çıkan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar nedeniyle ertelenmişti. Ödüller ise 2 Mart'ta sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien'ın yapacağı törende sahiplerini bulacaK.
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EN İYİ FİLM KATEGORİSİNDE NELER VAR?
"En İyi Film" kategorisinde bu sene "Anora", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune Part 2", "Emilia Perez", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "The Substance" ve "Wicked" yarışıyor.
EN İYİ YÖNETMEN DALINDA KİMLER ADAY?
"En İyi Yönetmen" dalında "Anora" filmiyle Sean Baker, "The Brutalist" filmiyle Brady Corbet, "A Complete Unknown" filmiyle James Mangold, "Emilia Perez" filmiyle Jacques Audiard ve "The Substance" filmiyle Coralie Fargeat yer alıyor.
EN İYİ FİLM KURGUSU ADAYLARI
"En İyi Film Kurgusu" dalında "Anora", "The Brutalist", "Conclave", "Emilia Perez" ve "Wicked" filmleri, "En İyi Ses Kurgusu" kategorisinde "A Complete Unknown", "Dune: Part 2", "Emilia Perez", "Wicked" ile "The Wild Robot", "En İyi Görsel Efekt" kategorisinde "Alien: Romulus", "Better Man", "Dune: Part 2", "Kingdom of the Planet of the Apes" ve "Wicked" yer alıyor.
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EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI
"En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascon, Mikey Madison, Demi Moore ve Fernanda Torres, "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde de Adrien Brody, Timothee Chalamet, Sebastian Stan, Ralph Fiennes ve Colman Domingo bulunuyor.
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ
"The Brutalist", "Dune: Part 2", "Emilia Perez", "Maria" ve "Nosferatu" filmleri "En İyi Sinematografi" dalında yarışacak.
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EN İYİ ANİMASYON DALI ADAYLARI
"En İyi Animasyon" dalında da bu yıl "Flow", "Inside Out 2", "Memoir of a Snail" ile "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" filmi yarışacak.
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM KATEGORİSİNİN ADAYLARI
"Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine bu yıl Brezilya'dan "I'm Still Here", Danimarka'dan "The Girl With the Needle", Fransa'dan "Emilia Perez", Almanya'dan "The Seed of the Sacred Fig" ve Letonya'dan "Flow" adlı yapım aday olarak belirlendi.
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EN İYİ BELGESEL ADAYLARI
"En İyi Belgesel" ödülü adaylarına "Black Box Diaries", "No Other Land", "Porcelain War", "Soundtrack to a Coup d'Etat" ve "Sugarcane" seçildi.
EN ÖZGÜN SENARYO
"En İyi Özgün Senaryo" kategorisinde ise "Anora", "The Brutalist", "A Real Pain", "September 5" ile "The Substance", "En İyi Özgün Müzik" dalında da "The Brutalist", "Conclave", "Emilia Perez", "Wicked" ve "The Wild Robot" filmi yer alıyor.
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