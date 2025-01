EN İYİ FİLM KATEGORİSİNDE NELER VAR?

"En İyi Film" kategorisinde bu sene "Anora", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune Part 2", "Emilia Perez", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "The Substance" ve "Wicked" yarışıyor.

EN İYİ YÖNETMEN DALINDA KİMLER ADAY?

"En İyi Yönetmen" dalında "Anora" filmiyle Sean Baker, "The Brutalist" filmiyle Brady Corbet, "A Complete Unknown" filmiyle James Mangold, "Emilia Perez" filmiyle Jacques Audiard ve "The Substance" filmiyle Coralie Fargeat yer alıyor.

EN İYİ FİLM KURGUSU ADAYLARI

"En İyi Film Kurgusu" dalında "Anora", "The Brutalist", "Conclave", "Emilia Perez" ve "Wicked" filmleri, "En İyi Ses Kurgusu" kategorisinde "A Complete Unknown", "Dune: Part 2", "Emilia Perez", "Wicked" ile "The Wild Robot", "En İyi Görsel Efekt" kategorisinde "Alien: Romulus", "Better Man", "Dune: Part 2", "Kingdom of the Planet of the Apes" ve "Wicked" yer alıyor.